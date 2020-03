Cotignola, l’associazione Cambio Binario dona 500 euro alla Protezione civile dell’Emilia Romagna

L’associazione Cambio Binario di Cotignola ha deciso di sostenere la Protezione civile dell’Emilia Romagna, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La cifra donata è di 500 euro. “Abbiamo deciso di sostenere la Protezione civile e quindi l’insieme di tutti i volontari che lavorano ogni giorno sottotraccia, per esempio consegnando medicinali e spese, ma anche fornendo supporto psicologico – ha dichiarato il presidente dell’associazione Maurizio Casadio -; da volontari ci sentiamo loro vicini e abbiamo preso questa iniziativa, a nome degli associati e delle centinaia di appassionati che assistono agli eventi che proponiamo, con l’auspicio che la bellezza torni a splendere tra di noi”.

“È un ulteriore segnale dal territorio, questa volta dall’ambiente culturale, che sta vivendo giorni difficili – evidenzia il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. In attesa di poter nuovamente riaprire il sipario del Teatro Binario, l’associazione Cambio Binario si dimostra presente e solidale”. Questi i dati per chi volesse fare donazioni alla Protezione civile dell’Emilia Romagna: Iban IT69G0200802435000104428964, intestato ad “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna”, causale “Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus”.

Dal Comune raccomandano ai cittadini di prestare massima attenzione alle truffe e diffidare di chiunque chieda soldi tramite fonti internet non ufficiali, telefonate o altro.