Ravenna, l’associazione ‘Un Mosaico di idee’ realizza 150 mascherine per il personale di un’azienda

In questi giorni di “fermata forzata”, l’Associazione Un Mosaico di idee ha pensato molto a come dare un contributo per migliorare la vita delle persone, nel rispetto di tutte le indicazioni normative per la sicurezza e la prevenzione del contagio.

“Così abbiamo colto l’occasione della richiesta di una impresa – spiega il presidente dell’associazione, Patrizia Strocchi -, a cui necessitavano urgentemente mascherine per il personale adibito ad assistenza, per realizzare – grazie alle nostre volontarie che hanno partecipato come docenti o allieve, al Corso di cucito organizzato da Un mosaico di idee in primavera 2019 – circa 150 mascherine confezionate con un robusto e fitto cotone, risolvendo per un pò le loro necessità.

Questa settimana, su sollecitazione della Farmacia Boschini di Piangipane, che si trova sprovvista di mascherine ma con una continua richiesta da parte dei clienti, abbiamo attivato un progetto per la nostra comunità: la Merceria Timoncini di Piangipane ha offerto stoffa e fettucce, alcune volontarie di Piangipane e di UN Mosaico DI IDEE confezionano le mascherine.

Queste mascherine non sono omologate contro il COVID-19, ma sono un filtro meccanico, che aiuta a limitare la diffusione del virus. Si lavano a casa anche a 90° C., o con disinfettanti per bucato.”

“La Farmacia Boschini di Piangipane le mette a disposizione presso il suo punto vendita, e, se si desidera, si può lasciare una piccola offerta che sarà poi devoluta all’Asl Romagna per le necessità delle strutture sanitarie derivanti dall’emergenza. Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare” conclude ⁣⁣⁣⁣⁣Patrizia Strocchi .

Contatti: https://www.facebook.com/farmaciaboschinipiangipane – https://www.facebook.com/TimonciniMerceria/ .