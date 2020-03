Nikos Tolis dell’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei AIMC: Grazie Nino!

Privato dell’onore di un funerale, in questo tempo di pandemia, vogliamo che queste nostre parole accompagnino Saturno “Nino” Carnoli, nel suo ultimo viaggio, verso una destinazione che forse, nemmeno lui, vulcano di idee e di progetti, aveva mai immaginato. Grazie Nino per aver regalato alla tua città e a tutti noi la tua genuina creatività, le sperimentazioni che tanto amavi, il tuo senso di umorismo, la tua comunicatività e anche, perché no, litigiosità, creativa, anch’essa costruttiva. Grazie per le provocazioni culturali che a volte ci stordivano, ma che sempre abbiamo accolto con vivo interesse perché sapevamo che tu valevi, che tu varrai per sempre. Grazie per la tua trasgressività esplosiva e per l’infinito amore per il mosaico che sempre abbiamo condiviso con te.

Nikos Tolis – Presidente AIMC Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei

Nella foto: il Maestro Nino Carnoli e l’allievo Nikos Tolis (oggi Presidente AIMC) in una foto di Rosetta Berardi lo scorso autunno in occasione della Biennale RavennaMosaico