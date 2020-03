Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: pancake allo yogurt greco e frutta fresca

Lo chef Emanuel Pizzo propone una ricetta semplice per preparare ottimi pancake allo yogurt e frutta fresca, ideali per la colazione.

Ingredienti per 12 pancake:

2 uova

60 gr. di zucchero

170 gr. di farina

1/2 busta di lievito per dolci

200 ml. di latte

yogurt greco

frutta fresca

In una bowl rompete le uova e aggiungete lo zucchero, mescolate a mano con frusta. Setacciate farina e lievito, poi aggiungetele alle uova poco alla volta, continuando a mescolare.

Incorporata tutta al farina, versate a filo il latte, continuando a mescolare. Deve risultare un bel composto cremoso e senza grumi. Lasciate riposare coperto per un’ora.

Scaldate e ungete una padella antiaderente, e versatevi il quantitativo di una tazzina piccola da caffè. Ponete su fiamma medio bassa e lasciate cuocere per circa due minuti per lato.

Una volta raffreddato lo potete condire come volete, con yogurt e frutta fresca. Ottimi con la crema di nocciole per i più piccoli.