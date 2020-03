Una poesia al giorno. Oggi una canzone: “C’è tempo” di Ivano Fossati

Rianimazione Letteraria per il suo appuntamento quotidiano con “Una poesia al giorno” oggi ci propone una canzone: “ci è sembrata interpretare il momento ed evocarne un altro in cui tutto, di nuovo, germoglierà”.

La canzone “C’è tempo” è del cantautore Ivano Fossati e si trova nel suo sedicesimo album “Lampo Viaggiatore”, uscito per CBS il 7 Febbraio 2003.

Livia Santini, di Rianimazione Letteraria ricorda anche le parole di Robert Frost:

“Due strade a un bivio in un bosco, ed io

Presi quella meno frequentata,

E da ciò tutta la differenza è nata.”

Sono le nostre scelte a fare la differenza.Usiamo bene questo Tempo”.

C’è tempo

Dicono che c’è un tempo per seminare

e uno che hai voglia ad aspettare

un tempo sognato che viene di notte

e un altro di giorno teso

come un lino a sventolare.

C’è un tempo negato e uno segreto

un tempo distante che è roba degli altri

un momento che era meglio partire

e quella volta che noi due era meglio parlarci.

C’è un tempo perfetto per fare silenzio

guardare il passaggio del sole d’estate

e saper raccontare ai nostri bambini quando

è l’ora muta delle fate.

C’è un giorno che ci siamo perduti

come smarrire un anello in un prato

e c’era tutto un programma futuro

che non abbiamo avverato.

È tempo che sfugge, niente paura

che prima o poi ci riprende

perché c’è tempo, c’è tempo c’è tempo, c’è tempo

per questo mare infinito di gente.

Dio, è proprio tanto che piove

e da un anno non torno

da mezz’ora sono qui arruffato

dentro una sala d’aspetto

di un tram che non viene

non essere gelosa di me

della mia vita

non essere gelosa di me

non essere mai gelosa di me.

C’è un tempo d’aspetto come dicevo

qualcosa di buono che verrà

un attimo fotografato, dipinto, segnato

e quello dopo perduto via

senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata

la sua fotografia.

C’è un tempo bellissimo tutto sudato

una stagione ribelle

l’istante in cui scocca l’unica freccia

che arriva alla volta celeste

e trafigge le stelle

è un giorno che tutta la gente

si tende la mano

è il medesimo istante per tutti

che sarà benedetto, io credo

da molto lontano

è il tempo che è finalmente

o quando ci si capisce

un tempo in cui mi vedrai

accanto a te nuovamente

mano alla mano

che buffi saremo

se non ci avranno nemmeno

avvisato.

Dicono che c’è un tempo per seminare

e uno più lungo per aspettare

io dico che c’era un tempo sognato

che bisognava sognare.