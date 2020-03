Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: i Calamaretti alla Mediterranea

Ricetta quasi estiva per rinforzare la voglia di sole e bel tempo in questo inizio di primavera a singhiozzo: oggi chef Emanuel Pizzo propone i Calamaretti alla Mediterranea

Ingredienti per 4 persone:

600gr di calamaretti freschi di piccola dimensione

150 gr di pomodorini

5/6 foglie di basilico

2 cucchiai di olive taggiasche

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio di capperi dissalati

Olio e.v.o

Sale e pepe

Procedimento:

Pulite i calamari, privandoli di interiora, bocca e occhi, lavateli per bene e metteteli ad asciugare. Preparatevi anche i pomodorini lavati e tagliati a

metà. In una padella capiente versare un po d’olio circa 4 cucchiai, fate scaldare con lo spicchio d’aglio e se gradite del peperoncino. lnsaporito e caldo l’olio togliere l’aglio, versate i calamari, iniziate la cottura a fuoco vivace. Trascorsi 2 minuti aggiungete tutti gli altri ingredienti. Salate e pepate a piacere. Cuocete in totale per 5/6 minuti. Il calamaro necessita di una cottura molto veloce, perché altrimenti diventa gommoso. Servire con delle foglie di basilico fresco.