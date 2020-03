Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo oggi propongono: involtini al sugo

La ricetta di oggi prevede un piatto caldo, visto che la giornata non promette niente di buono a livello meteorologico. Quindi: involtini al sugo!

Ingredienti per 4 persone:

20 fettine sottili di manzo

20 fettine di pancetta arrotolata pepata

1 lattina di polpa di pomodoro

150 gr di pomodorini

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

Sale pepe

Olio e.v.o

Procedimento:

Tritate finemente aglio e cipolla, fatela rosolare in una casseruola, aggiungete i pomodorini tagliati a metà e la polpa di pomodoro. Salate e pepate e fate cuocere lentamente. Nel frattempo stendete le fettine sottili di carne in un tagliare, mettete una fettina di pancetta, arrotolate. Fermate l’involtino con uno stuzzichino. Aggiungete la carne al sugo che è in cottura, e portate a fine, aggiustando di sapore in caso di necessità. Se vi piace ci potete mettere una spolverata di origano o basilico. Servire con una bella fetta di pane abbrustolito.