Michele de Pascale: le persone con disabilità psichica o intellettiva o affette da autismo possono uscire, osservando le regole

“Ci sono pervenuti diversi quesiti relativi alla situazione di persone con disabilità psichica o intellettiva e di persone affette da autismo. In particolare, si chiede un chiarimento relativamente alla possibilità per queste persone di uscire di casa, a piedi o in auto, accompagnati da un famigliare, per ridurre la tensione e i rischi di crisi comportamentali. – dichiara con una nota il Presidente della Provincia Michele de Pascale – Voglio tranquillizzare tutte quelle famiglie che in questo momento di straordinaria difficoltà vivono una situazione simile, chiedendosi quale sia il comportamento giusto da tenere per coniugare le importanti esigenze di salute del proprio familiare, con il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del Covid-19, che spesso hanno determinato l’aggravarsi una condizione già molte volte complicata.”

“A seguito di un confronto con l’Azienda sanitaria – che si è resa disponibile a fornire una certificazione sia per adulti che per minori – e con i sindaci di Cervia e Russi, abbiamo convenuto che queste persone vengano incluse in maniera ufficiale nella categoria dell’esenzione per motivi di salute, e dunque che sia permessa loro l’attività fisica all’aperto o altre attività correlate, sempre naturalmente solo se strettamente necessario e osservando le regole di distanziamento sociale. È sempre necessaria l’autocertificazione della persona interessata (o del suo legale rappresentante) e dell’accompagnatore, e la certificazione medica rilasciata dal curante o dalla struttura che segue l’assistito” conclude la nota di Michele de Pascale.