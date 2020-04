Il Governo ha deciso: misure anticovid prolungate fino al 13 aprile

Il Governo italiano ha deciso di “prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sull’emergenza Coronavirus, questa mattina 1 aprile.

Il Ministro ha confermato che “i numeri indicano che siamo sulla strada giusta, ma attenzione a non commettere errori adesso. Finché non avremo trovato un vaccino – ha dichiarato Speranza – la battaglia contro il virus non sarà vinta.”

“È importante evitare facili ottimismi che possono vanificare sforzi e sacrifici, non confondiamo i primi segnali positivi con cessato allarme. Intanto il nostro obiettivo è riportare il valore di trasmissione del contagio al di sotto di 1. Le misure di allentamento andranno graduate per far ripartire l’economia e la nostra libertà personale” ha concluso Speranza.