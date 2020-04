Russi. Proseguono donazioni community MTG Italia: seconda ‘money box’ al Niguarda di Milano

Proseguono le donazioni della community MTG Italia (gruppo legato al celebre gioco di carte collezionabili Magic the Gatherting) tra i cui fondatori vi è un ragazzo russiano 34enne, D. M. A beneficiare della somma di 1507 euro questa volta l’ospedale metropolitano Niguarda di Milano. In precedenza la medesima somma era toccata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la più importante struttura ospedaliera della città.

Le iniziative benefiche in questione sono state lanciate dalla community (successivamente estese a quanti più conoscenti possibili) per sostenere le forze sanitarie impiegate in una delle zone maggiormente colpite in Italia dalla pandemia Coronavirus.