Un progetto per connettere le Ville Unite e Disunite a sud di Ravenna

Nel pieno dell’emergenza COVID-19 nasce il progetto di un network di comunità con l’intento di connettere tutte le attività commerciali del territorio a Sud del comune di Ravenna e chi effettua servizi per questo durante la quarantena. È stata infatti creata la pagina facebook CONNETTIAMO LE VILLE – UNITE & DISUNITE dove verranno pubblicate e pubblicizzate gratuitamente tutte le varie attività commerciali aperte e quelle che svolgono il servizio d’asporto a domicilio (ristoranti\pizzerie\gelaterie, etc…).

Gli abitanti delle aree territoriali a sud di Ravenna avranno così possibilità di vedere in un unico punto di accesso internet per tutto il territorio quante attività commerciali siano aperte e quando, dove svolgono il servizio a domicilio.

Andrea Vasi, consigliere comunale di Ravenna per il Partito Repubblicano, promotore dell’iniziativa con un gruppo di amici, per l’area territoriale delle Ville Unite-Disunite (aree territoriali di CASTIGLIONE, SAN PIETRO IN VINCOLI E RONCALCECI) auspica che la stessa si estenda anche alle altre realtà comunali e provinciali del territorio, chiedendo la massima partecipazione ed offrendo il proprio aiuto a tutti coloro che vogliano collaborare per far crescere il progetto mandando una mail all’indirizzo: connettiamoleville@gmail.com