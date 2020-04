L’artista ravennate Raffaello Bellavista partecipa all’iniziativa di raccolta fondi per la protezione civile

Anche il pianista e cantante lirico ravennate Raffaello Bellavista premiato nel 2019 dal Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, ha aderito al programma streaming “L’Italia in una stanza” nella quale eseguirà la celebre Ballata n.1 di Chopin conosciuta anche al grande pubblico per essere all’interno del film “Il pianista”. Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 aprile ci sarà la diretta streaming dalle 8 alle 20, sulla piattaforma web Sport2You e su tutti i i siti aderenti.

Si ricorda che l’iniziativa che ha come ideatori OASport, OAPlus, MEIweb e il Meeting delle Etichette Indipendenti ideato e diretto da Giordano Sangiorgi, prosegue idealmente la campagna web di “L’Italia Chiamò” andata in onda nei giorni scorsi sui canali web del Mibact e raccoglierà soldi per la Protezione civile per la lotta al coronavirus.

L’idea alla base del progetto “L’Italia in una stanza” è coinvolgere artisti, sportivi, giornalisti e scrittori, attori e registi italiani, chiamati a mettere in pratica il loro talento durante questo momento particolare che accomuna tutti gli italiani dentro le loro case.

Durante la diretta dell’evento sarà possibile effettuare le donazioni direttamente attraverso l’IBAN IT84Z0306905020100000066387 intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. Erogazioni L, con la causale L’Italia in una Stanza – IoRestoACasa Covid 19.