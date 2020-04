Mercato fermo, prodotto in esubero: le cozze del mare di Cervia vengono regalate ai cervesi

Le cozze vanno coltivate ed il ciclo produttivo non si può fermare, ma il mercato è fermo. I ristoranti sono chiusi ed il commercio estero è attivo solo in parte. La Cooperativa “La Fenice” che dal 1993 opera nel settore della mitilicoltura di qualità ed è specializzata nella produzione e commercializzazione di cozze a marchio “Cozza di Cervia” ha deciso di mettere a disposizione la produzione in esubero, facendone dono ai cittadini.

Una parte di produzione, spiegano dal Comune, che non vede sbocco sul mercato nella situazione attuale determinata dalle chiusure forzate dei mercati. E’ un modo per reagire con positività a questo periodo difficile per tutti. Il comune di Cervia “ha apprezzato molto il gesto della cooperativa e si è adoperato per trovare accordi per la distribuzione gratuita del prodotto nell’ambito della fornitura alimentare. La prima forma di collaborazione è stata raggiunta con l’Emporio Solidale, quindi le cozze di Cervia saranno disponibili già nell’apertura settimanale (il venerdì) di domani”.

All’interno dell’Emporio sarà allestito un banco con il prodotto in distribuzione gratuita. Il Comune sta lavorando anche con altri esercizi commerciali per trovare altre forme di distribuzione delle cozze del mare di Cervia.

“In questo periodo di difficoltà sono felice di avere continua conferma della creatività e dello spirito solidale dei nostri concittadini. –dichiara il sindaco Massimo Medri– Questa iniziativa, oltre ad essere lodevole ed apprezzabile è indice di grande maturità. Le cozze di Cervia sono un prodotto di eccellenza del nostro territorio, apprezzate ampiamente sul mercato. L’iniziativa è anche un bel modo per contribuire agli aiuti alle persone che oggi purtroppo si trovano in difficoltà. Ringrazio di cuore la Cooperativa La Fenice, il suo presidente Filippo Domeniconi e tutti coloro che lavorano nella catena produttiva per questo bel gesto che sarà sicuramente apprezzato da tutti”