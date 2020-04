Poste Italiane risponde al lettore sul Postamat di via Pola: guasto solo il 26 marzo, per il resto sempre funzionante

Ravenna, 2 aprile 2020 – In riferimento alla lettera “Postamat in via Pola è fuori servizio da giorni, non riesco a prelevare per mia madre anziana”, pubblicata il 31 marzo, Poste Italiane informa che l’Atm Postamat dell’ufficio postale di via Pola a Ravenna è stato sempre disponibile anche dopo il 12 marzo, quando è stata decisa la chiusura dell’ufficio postale, in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Covid 19. Lo sportello automatico viene periodicamente rifornito di banconote e soddisfa regolarmente le esigenze di prelievo della clientela oltre a garantire le altre operazioni consentite (pagamento bollettini, lista movimenti, ricariche cellulari, etc). Solo nella giornata del 26 marzo si è verificato un temporaneo guasto tecnico, superato la mattina del giorno successivo.

