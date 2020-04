Ravenna. Sportello per giocatori d’azzardo: seconda diretta Facebook con la psicologa

Dal Comune di Ravenna fanno sapere che domani, venerdì 3 aprile, alle ore 18, si svolgerà la seconda diretta facebook di ESC – sportello per giocatori d’azzardo patologici e familiari, a cui si potrà partecipare collegandosi alla omonima pagina social.

Visto l’interesse raccolto con la prima diretta, con circa 30 persone collegate e tante domande, ESC ha stabilito di organizzare un secondo appuntamento. La diretta sarà curata da Chiara Pracucci, psicologa dello sportello, con esperienza decennale sul tema. Sarà possibile ascoltare una breve presentazione di circa 15 minuti e porre domande e curiosità.

La breve video conferenza è rivolta a tutta la cittadinanza perché, anche se non si hanno direttamente problemi legati al gioco d’azzardo patologico, si tratta di una malattia che è bene conoscere e prevenire. Ogni persona è quindi invitata a saperne di più per concorrere alla salute pubblica.

Aperto a gennaio dal Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, lo sportello ESC per giocatori d’azzardo patologici e familiari è attivo anche durante l’emergenza Covid-19.

Gli operatori sono a disposizione per far conoscere il progetto e fornire consulenze sociali, psicologiche e legali anche in questa fase.

Per contattare lo sportello è possibile chiamare il numero 342.7454232 (anche chat whatsApp), oppure scrivere all’ indirizzo sportelloesc@comune.ravenna.it e visitare il sito www.sportelloesc.ra.it