Una poesia al giorno. Cesare Pavese: “Non temiamo il destino”

Oggi, 2 aprile, Rianimazione letteraria propone un frammento che proviene da I dialoghi di Leucò di Cesare Pavese e che suggerisce Poesie per un anno, Inverno, a cura di Milton Fernandez.

Ricordiamoci sempre che Napleon Hill ci consiglia una cosa vitale “Non aspettare; non sarà mai il tempo opportuno. Inizia ovunque ti trovi,con qualsiasi mezzo tu puoi avere a tua disposizione; mezzi migliori li troverai lungo il cammino”

Anche in questo periodo ci sono cose che possiamo iniziare a fare e che ci diano gioia o sollievo.

Forse solo chi sorride fa suo il proprio destino.

Tu che di me ami anche i mutamenti. Sorridi nel mio morire e rinascere in mille forme: sei sostanza,

sei respiro dei miei mari lunari.

L’inquietudine derivante dal tedio. Ecco cosa uccide il desiderio. Spegnendolo.

Non temiamo il destino. Non ci tireremo indietro. Prima di essere schiuma saremo indomabili onde.

Tu diventi desiderio.

Cesare Pavese