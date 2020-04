Fantini Club di Cervia: quando si ripartirà, servizi spiaggia gratuiti per il personale sanitario

Per ringraziare tutto il personale sanitario che si sta impegnando in prima linea nella lotta alla difficile emergenza che stiamo vivendo, il Fantini Club di Cervia mette a loro disposizione gratuitamente i propri servizi spiaggia per una settimana.

Tutti i medici e gli infermieri della regione Emilia-Romagna che vorranno trascorrere le prossime vacanze estive a Cervia, potranno prenotare un ombrellone e due lettini e godersi in serenità il meritato relax.

“Un piccolo gesto di solidarietà per dare sostegno a chi sta lottando ogni giorno per salvare vite, rischiando la propria.” E’ il messaggio positivo lanciato dal patron Claudio Fantini, ottimista sulla ripresa della stagione turistica: “Nonostante il momento difficile, noi ci stiamo preparando per ritornare appena possibile. Con il mio staff, continuo a lavorare ogni giorno dietro le quinte pensando già a nuovi servizi e idee da attivare per consentire ai nostri clienti di trascorrere le proprie vacanze finalmente all’aria aperta, in serenità e sicurezza. Quando usciremo dall’emergenza noi saremo pronti!”