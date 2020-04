Insieme per Massa dona 200 mascherine alla casa protetta del paese “Manuela Geminiani”

L’Associazione Insieme per Massa 2000 ha donato 200 mascherine alle operatrici e operatori della struttura per anziani “Manuela Geminiani” di Massa Lombarda. In questi giorni l’associazione si era interrogata su come poter contribuire e dare una mano alla comunità massese. L’attenzione è ricaduta sulla struttura per anziani di Massa Lombarda.

“Un altro gesto di grande attenzione e sostegno delle associazioni massesi in questo periodo di forte difficoltà – dichiara la vice sindaco di Massa Lombarda con delega alle Politiche sociali Carolina Ghiselli -. Ringrazio Insieme per Massa per questo gesto di grande generosità. Un gesto più che mai prezioso, vista la difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione utilissimi per poter svolgere al meglio e in sicurezza la propria professione”.

“La nostra intenzione era capire come dare una mano al nostro territorio – commenta Maria D’Ovidio, segretaria dell’Associazione Insieme per Massa 2000 – e abbiamo capito quanto fosse importante sostenere tutti gli operatori che stanno dando tanto, con il loro lavoro, alla nostra comunità, mettendo anche a rischio la propria incolumità”.