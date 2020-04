L’ Associazione Cuore e Territorio dona 100 visiere protettive alla Casa Circondariale di Ravenna

Nella mattinata del 2 aprile l’Associazione Cuore e Territorio ha donato 100 visiere protettive da eventuale contagio Covid 19, alla Casa Circondariale di Ravenna.

“Un sincero, grande ringraziamento da parte della Direzione della Casa Circondariale per un gesto importantissimo ad ulteriore tutela delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria che operano quotidianamente in silenzio ed in condizioni di estrema difficoltà, in un momento che non ha precedenti nella storia” ha commentato la direttrice della Casa Circondariale di Port’Aurea, Carmela De Lorenzo, rivolgendosi a Carlo Serafini e Giovanni Morgese dell’Associazione.