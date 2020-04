Una poesia al giorno. “La voce a te dovuta” di Pedro Salinas

Per la poesia di oggi, 3 aprile, Rianimazione Letteraria sceglie quella di Pedro Salinas, poeta spagnolo, che viaggiò moltissimo insegnando in varie università europee. “H. Jackson Brown Jr consiglia: ‘Ricorda, ogni persona che incontri ha timore di qualcosa, ama qualcosa e ha perduto qualcosa’. In questo momento dobbiamo essere più pazienti del solito con noi stessi e con gli altri. Poi, tutto tornerà alla normalità. Viviamoci” commenta Livia Santini di Rianimazione Letteraria.

“La voce a te dovuta”, Einaudi Editore, 1979

Svegliati. Il giorno ti chiama

alla tua vita: il tuo dovere.

A nient’altro che a vivere.

Strappa ormai alla notte

negatrice e all’ombra

che lo celava, quel corpo

di cui è in attesa, sommessa,

la luce, nell’alba.

In piedi, afferma la retta

volontà semplice d’essere

pura vergine verticale.

Senti il tuo corpo.

Freddo, caldo? Lo dirà

il tuo sangue contro la neve

da dietro la finestra;

lo dirà

il colore sulle tue guance.

E guarda il mondo. E riposa

senz’altro impegno che aggiungere

la tua perfezione a un altro giorno.

Il tuo compito

è sollevare la tua vita,

giocare con lei, lanciarla

come voce alle nubi,

a riaffermare le luci

che ci hanno lasciato.

Questo è il tuo destino: viverti.

Non devi fare nulla.

La tua opera sei tu, niente altro.

Pedro Salinas