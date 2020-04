Al via “Conselice da scoprire”, progetto Instagram per condividere immagini del territorio

Si chiama “Conselice da scoprire”, ed è un nuovo servizio lanciato dal Comune (su idea di Riccardo Margotti e Giulia Tonnini) per coinvolgere i cittadini in un progetto instagram che possa proseguire anche al termine dell’emergenza. L’obiettivo è quello di condividere le immagini del territorio: foto attuali ma anche del passato, istantanee che ritraggano l’uno o l’altro angolo di Conselice, Lavezzola, San Patrizio o delle relative campagne. Partecipare è semplicissimo: basta inviare le foto alla pagina Instagram del Comune di Conselice (@comuneconselice) oppure pubblicarle in un post o in una storia sempre su Instagram, e taggare la pagina del Comune.

“In un momento come questo, in cui ancora non possiamo uscire di casa, vogliamo creare una rete di condivisione delle foto del nostro territorio – sottolinea il sindaco, Paola Pula -: un modo per “viverlo” virtualmente anche in questo momento di emergenza, ma anche uno strumento che potrà crescere in futuro, quando saremo di nuovo liberi di andare a fare foto in giro per la città e per le campagne…”.