Festival Crossroads: sospeso il concerto dell’11 aprile al Teatro Socjale di Piangipane

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile, che proroga sino al 13 aprile compreso la sospensione già in corso di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura su tutto il territorio nazionale, tutti i concerti del festival Crossroads previsti in tale periodo non si svolgeranno. Per quanto possibile, Crossroads cercherà di recuperare entro l’anno i concerti annullati.

Nell’elenco dei concerti coinvolti, che non si svolgeranno, c’è anche quello di sabato 11 aprile al Teatro Socjale di Piangipane: SERVILLO / GIROTTO / MANGALAVITE