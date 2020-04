Lugo: ancora un mese per partecipare al concorso “e quindi uscimmo a riveder le stelle”

È stato prorogato fino al 30 aprile “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, il concorso letterario lanciato dal Comune di Lugo. Visto il proseguimento dell’emergenza, l’Amministrazione comunale ha infatti deciso di permettere ancora ai cittadini di inviare riflessioni, poesie, testi o pensieri.

“Abbiamo notato una grande partecipazione da parte dei lughesi, sono infatti numerosi i contributi già arrivati dai cittadini – spiega il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Questa emergenza sanitaria purtroppo ci costringerà in casa ancora per un po’ e allora vogliamo dare l’opportunità a tutti di continuare a scrivere le loro emozioni e riflessioni in questo momento così complicato”.

Chi vuole partecipare può inviare il proprio scritto all’indirizzo mail sindaco@comune.lugo.ra.it, con oggetto “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, oppure con posta ordinaria presso il Comune di Lugo (piazza Martiri 1, Lugo – 48022), indicando nella busta il nome del concorso.