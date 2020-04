Cba Group Bassa Romagna, al via seminario on line su strutture socio-sanitarie ed emergenza Covid-19

Si parlerà di Strutture socio-sanitarie ed emergenza Covid-19 nel seminario che si terrà in diretta Facebook lunedì 6 aprile alle 15. L’evento, promosso da Cba Group, partner tecnologico di strutture socio-sanitarie e pubbliche amministrazioni, si soffermerà sulle strategie e le pratiche che ha messo in atto il management delle strutture socio-sanitarie per far fronte a questa sfida imprevista. Sarà tra i protagonisti del seminario online Monica Tagliavini, direttore dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, che parlerà dell’argomento assieme a Francesco Facci, presidente Uneba (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale) del Veneto, Massimo Giordani, direttore Upipa (Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza) di Trento e Maria Grazia Ventura, direttore Fondazione Istituto Vismara De Petri Onlus di San Bassano (Cremona). Modereranno Giampaolo Armellin e Annalisa Pennini di Cba Group.

In uno scenario in cui la pandemia sta colpendo le fasce più deboli della popolazione, sarà particolarmente interessante capire da un lato come le strutture socio-sanitarie dei diversi territori hanno affrontato l’emergenza per tutelare e proteggere gli oltre 300mila anziani ospiti delle Rsa e dall’altro come si preparano ad affrontare il futuro.

Il link per entrare è il seguente: https://www.facebook.com/CBAGroupsoftware.