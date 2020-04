Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: “Pollo farcito con croccante di frutta secca”

Ecco un buon piatto per la cena della domenica, il pollo farcito con croccante di frutta secca.

Ingredienti per 2 persone: 4 fettine di pollo sottili, 8 pomodori secchi, mix di frutta secca (noci, mandorle, nocciole), 2 cucchiai di pane grattugiato, salvia, rosmarino, sale, pepe, olio, mezzo bicchiere di birra oppure di vino bianco, insalata mista per accompagnare.

Procedimento: tritate i pomodori secchi con 2 foglie di salvia e un po’ di rosmarino, fate un pesto grossolano. Stendete le fette di pollo e con un cucchiaio spalmate il pesto di pomodori secchi. Arrotolate e fermate gli involtini con stuzzicadenti. Fate ancora un trito di salvia e rosmarino e fatelo rosolare in una padella con olio. Mettete gli involtini a rosolare, bagnate con la birra o il vino, salate, pepate, lasciate cuocere per circa 15 minuti. Nel frattempo in un mixer fate un trito veloce, grossolano, con la frutta secca. Una volta fatta a pezzetti, mescolate al pane grattugiato. Trascorso il tempo di cottura e verificato che il liquido di cottura sia evaporato, versare il composto di frutta secca, alzate la fiamma e fate tostare. Risulterà di colore ambrato a fine tostatura. Togliete gli involtini, privateli degli stuzzicadenti, tagliateli a metà e impiattate su un letto di insalatina. Spolverate con il croccante di frutta secca e buon appetito!