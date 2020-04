Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: il Risotto alla carbonara

Il lavoro degli chef è creare e innovare col cibo. In occasione del quarto “carbonara day”, Emanuel Pizzo propone dunque una versione riveduta e corretta del tradizionale spaghetto alla carbonara, che diventa un risotto.

Il risotto alla carbonara

Ingredienti per 2 persone:

180 gr di riso

1 lt di brodo vegetale

1/2 cipolla bianca

2 cucchiai di parmigiano

50 gr di guanciale o bacon

2 uova

Sale, pepe, olio q.b

Procedimento:

Tagliate il guanciale a julienne, fatelo rosolare in padella, fino a farlo diventare croccante. Scolate il grasso di cottura alla fme. In un tegame, rosolate la cipolla con un f1lo di olio, versate il riso e tostate per 1 minuto. Aggiungete il brodo caldo poco alla volta, iniziamo la cottura classica del riso. Nel frattempo in un piatto fondo, mettete i tuorli delle uova, sale pepe, 1 cucchiaio di parmigiano e mescolate. Aggiungete alle uova un filo di brodo e diluite il composto. Spegnete il riso quando mancano 4 minuti dalla fine. Iniziamo la mantecatura: versare le uova a fuoco spento, mescolare velocemente, aggiungete l’altro cucchiaio di parmigiano e se serve un filo di brodo per rendere morbido il risotto. Finite di mantecare e lasciate riposare 2 minuti.

Impiattate il riso, al centro mettete il guanciale, una generosa macinata di pepe e buon appetito.