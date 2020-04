Dolci pasquali di cake design all’asta per sostenere la Protezione Civile. L’iniziativa di Zucchero e Cuore di Cervia

L’appuntamento è per venerdì 10 aprile alle 20.30, ovviamente tramite il web e più precisamente in diretta facebook sull’evento creato ad hoc tramite la pagina Zucchero e Cuore, il laboratorio di Cake design della cervese Serena Minghetti, che si è inventata l’ennesima iniziativa, in questo caso a sfondo totalmente benefico, per contribuire a raccogliere fondi per l’emergenza coronavirus.

L’idea è quella di mettere all’asta alcuni dolci a tema pasquale – torte, cup cakes, biscotti decorati, qualche uovo di cioccolato – che saranno consegnati a chi riuscirà ad aggiudicarseli, in tempo per il pranzo della domenica. Ovviamente con rigorosa consegna a domicilio, il tutto effettuato secondo standard di sicurezza e rispetto delle normative vigenti. Tutto il ricavato andrà devoluto alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna per l’emergenza coronavirus.

“Inizialmente avevo pensato di sospendere l’attività – spiega Serena -, perchè complici le restrizioni, immaginavo sarebbe stato difficile ricevere ordini. Poi però ho pensato che c’era l’occasione per abbinare ciò che amo fare ad uno scopo benefico, molto importante in questo momento. Spero parteciperanno tante persone, perchè più saremo e più riusciremo a donare”.

Serena offre le materie prime e il lavoro necessario per realizzare tutte le preparazioni, si partirà da un prezzo base fissato, per poi “giocare” al rialzo e sperare di ottenere quanto più possibile. L’occasione non è infatti quella di provare a strappare un prezzo favorevole, ma contribuire ad una golosa gara di solidarietà, che permetterà al vincitore di guarnire la propria tavola pasquale con un capolavoro di bellezza e bontà, ma soprattutto sapere di aver sostenuto una buona causa.