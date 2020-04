Emergenza Coronavirus. Annullati gli eventi ‘Faenza C’entro in Fiore’ e ‘Aspettando Bell’Italia’

Il Consorzio Faenza C’entro comunica l’annullamento di “Faenza C’entro in Fiore”, mostra mercato dedicata al giardinaggio in programma dal 24 al 26 aprile 2020 a Faenza. Annullata anche la manifestazione “Aspettando Bell’Italia”, dedicata ai prodotti dell’Alto Adige e prevista sempre a Faenza negli stessi giorni.

Purtroppo, la situazione ancora incerta a causa dell’emergenza sanitaria in corso non permette di prevedere il termine del divieto di assembramento e dunque l’organizzazione degli eventi. Entrambi gli appuntamenti torneranno in città nella primavera del 2021.