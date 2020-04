Covid-19, chiusura anticipata dell’anno scolastico per l’Università per adulti di Lugo

L’università per adulti di Lugo comunica che, a seguito dell’emergenza sanitaria, l’anno scolastico 2019-2020 si è concluso. La ripresa dell’attività per il prossimo anno 2020-21 verrà resa nota tempestivamente. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.unilugo.it oppure la pagina Facebook dell’Università per adulti di Lugo.