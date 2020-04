Donazioni nella Bassa Romagna per l’Ospedale di Lugo e la Protezione Civile

L’Associazione Liberi Tartufai Lugo dona 1.000 Euro all’Umberto I di Lugo

L’Associazione Liberi Tartufai Lugo, in collaborazione con il direttivo dell’associazione ha effettuato una donazione di 1000 euro attraverso Credit Agricole, destinata all’ospedale Umberto I di Lugo per l’emergenza COVID-19.

Cotignola: due donazioni della Pro Loco all’ospedale di Lugo e alla Protezione Civile

La Pro Loco di Cotignola ha effettuato nei giorni scorsi due donazioni per combattere l’emergenza Coronavirus, per un totale di 1500 euro. Il primo contributo, di 1.000 euro, è andato all’associazione “Pro chirurgia” di Lugo, ed è servito per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione, già utilizzato all’ospedale “Umberto I”. Il secondo, di 500 euro, è stato destinato al corpo volontario forestale della Protezione civile, per l’acquisto di mascherine, guanti, camici e di uno strumento per la sanificazione rapida delle ambulanze del 118.

“Ringrazio tutti gli associati, i giovani del gruppo E’ Pastrocc e tutti quelli ci aiutano, per la loro disponibilità – ha dichiarato la presidente dell’associazione Angela Morganti -. Quest’anno abbiamo dovuto annullare la festa della Segavecchia, l’auspicio è di ritrovarci tutti quanti in piazza a ottobre per la Sagra del vino tipico romagnolo”.

“Si tratta di un’ulteriore buona notizia in un periodo difficile – sottolinea il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Ringrazio a nome della comunità la Pro Loco per queste importanti sottoscrizioni”.

Questi i dati per chi volesse fare una donazione all’Azienda Usl della Romagna – Intesa San Paolo – Iban: IT34W0306913298100000300064, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, il nominativo del mittente e il destinatario (per esempio: Mario Rossi per Ospedale Lugo).

Questi i dati per chi volesse fare donazioni alla Protezione civile dell’Emilia Romagna: Iban IT69G0200802435000104428964, intestato ad “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna”, causale “Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus”.

Si raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione alle truffe e diffidare di chiunque chieda soldi tramite fonti internet non ufficiali, telefonate o altro.

La Cooperativa La Corelli dona 5 tablet all’Ospedale di Lugo

Da sempre a fianco dell’Ausl Romagna, come testimoniano i numerosi concerti di beneficenza di cui si è fatta promotrice in questi suoi primi 10 anni di attività, LaCorelli Soc. Coop. ha voluto fare la sua parte anche nell’emergenza sanitaria della lotta al Covid-19.

Per ovvie ragioni non era possibile, questa volta, organizzare un concerto di raccolta fondi, quindi lo staff della Cooperativa si è rivolto direttamente ai responsabili del Fundraising dell’Ausl per sapere di cosa ci fosse bisogno: è così che LaCorelli ha donato all’Ospedale di Lugo 5 tablet destinati al Reparto Covid, che permetteranno ai pazienti ricoverati di rimanere in contatto con le proprie famiglie per poi entrare, ad emergenza terminata, nella dotazione tecnica ed informatica dell’Ospedale.

“In questo momento così difficile”, si legge sulla fanpage ufficiale della Cooperativa, “Abbiamo voluto fare anche noi la nostra parte, stringendoci intorno alla nostra Comunità per ribadire il profondo senso di appartenenza e il debito di riconoscenza che ci unisce ad essa, in particolare attraverso il legame con l’Azienda Sanitaria Locale, che sta combattendo in queste settimane una battaglia in prima linea. Un aiuto concreto che siamo onorati e felici di poter portare oggi a nome della nostra Cooperativa”.

In risposta all’iniziativa, non si è fatto attendere un video di ringraziamenti, in cui la Dottoressa Elisabetta Montesi, Responsabile Fundraising e Comunicazione sociale AUSL della Romagna, lancia un messaggio di sincera gratitudine a LaCorelli e a tutto il suo staff.