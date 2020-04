Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: Ravioli di branzino e asparagi per il pranzo di Pasqua

Pasqua si avvicina e le proposte gastronomiche di chef Emanuel Pizzo si concentrano su ricette per allestire il pranzo della domenica pasquale. Ecco oggi i “Ravioli di branzino e asparagi.

Ravioli di branzino e asparagi

Ingredienti per 4/6 persone:

500 gr di pasta fresca

500 gr di f1letti di branzino

2 albumi

1 cucchiaino di erba cipollina tritata o prezzemolo

50 gr di parmigiano

2 patate lesse

2 mazzi di asparagi verdi

1 spicchio di aglio

1 rametto di timo

Sale, pepe, olio e.v.o

Procedimento:

lnfornate a forno caldo 180 gradi i filetti di pesce in purezza, precedentemente deliscati e desquamati. Portateli a cottura e stornate, lasciate raffreddare. In una bowl mettete, le patate schiacciate, i filetti raffreddati senza pelle, sale, pepe, parmigiano, i 2 tuorli, l’erba cipollina (o prezzemolo), mescolate bene per formare il ripieno. Dovrà risultare un composto morbido ma asciutto. Qualora fosse troppo, umido mettete qualche cucchiaio di pane grattugiato. Adesso passiamo a formare i ravioli: stendete la pasta, distribuitevi sopra l’impasto e chiudete nel formato che preferite. Lavate poi gli asparagi, togliete la parte finale del gambo (non buttatelo, può essere usata per fare una vellutata o un brodo per un risotto di asparagi). Pelate il gambo. Tagliate gli asparagi, lasciando le punte intere per la decorazione. Prendete una padella, mettete olio aglio e timo, fate insaporire l’olio, versare gli asparagi ma non le punte. Salate e pepate. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua e cuocete. Buttate in acqua calda salata i ravioli a cuocere, assieme alle punte degli asparagi. Scolate e saltate tutto insieme. Le punte saranno croccanti ma belle intere. Buon Appetito!