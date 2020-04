Sono contento che il sindaco di questa città voglia difendere i nostri anziani

Ho letto l’intervista al sindaco e questa bella presa di posizione per la difesa degli anziani, soprattutto dopo quello che succede dentro alle case di riposo, in cui dovrebbero essere tutelati questi nostri anziani spesso fragili e anche in difficoltà fisiche, ancor di più dentro a questa pandemia.

Lo ringrazio per questa presa di posizione e vorrei fare un appello urgente, sia a lui che all’assessora ai servizi sociali: molti anziani, quelli che stanno in casa, agli stati di difficoltà fisica pregressa, ora sommano nuove fragilità psicologiche.

Non voglio parlare solo di mia madre. Per alleviarle il senso di clausura e per non abbandonarla vado da lei due volte al giorno e chiamatela, se volete, disobbedienza alle regole. Ci vado perché l’ho vista piangere più volte per la clausura, per lo stato di prostrazione psicologica che provoca e da qui parte il mio appello e non solo per lei, ci mancherebbe.

Ho visto un servizio in tv che nella città di Firenze l’amministrazione si è messa d’accordo con l’ordine degli psicologi, hanno fatto una Task Force, telefonano alla popolazione, agli anziani, ma non solo.

Perché non basta una telefonata di sindacati o associazioni varie, ci vogliono persone capaci di entrare dentro alla psicologia e alla vita emotiva di queste persone, perchè il periodo è lungo e le angosce si moltiplicano, sì quindi chiedo ai nostri amministratori di provare insieme agli psicologi a creare questa possibilità concreta che romperà la solitudine e darà cura alle emozioni e alla psiche.

Tra l’altro gli psicologi in quella città lo fanno gratuitamente, mentre le amministrazione hanno messo a disposizione strumenti e logistica.

Ivano Mazzani – Punta Marina