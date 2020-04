Una poesia al giorno. “Felicità” di Raymond Carver

Per oggi, martedì 7 aprile, Rianimazione Letteraria ha scelto una poesia di Raymond Carver, che proviene dalla raccolta “Orientarsi con le stelle” e si intitola “Felicità”.

“Seguiamo i piccoli attimi di felicità nascosti dietro qualunque momento. Piccoli cammei che ci indicano che lo stupore è a portata di mano e che si può cogliere in ogni inezia. E come suggeriva Walt Whitman ‘Non lasciate che la giornata termini senza essere cresciuti un po’, senza aver sorriso molto, senza aver alimentato i propri sogni. Non fatevi vincere dallo scoraggiamento. Non permettete a nessuno di togliervi il diritto di esprimervi, che è quasi un dovere. Non desistete dal desiderio di rendere la vostra vita straordinaria’” commenta Livia Santini di Rianimazione Letteraria.

Felicità

Talmente presto che fuori è ancora quasi buio.

Sto alla finestra con il caffè

E le solite cose della mattina presto

Che passano per pensieri.

A un tratto vedo il ragazzo e il suo amico

Venire su per la strada

Per consegnare il giornale.

Portano il berretto e il maglione

E uno la borsa a tracolla.

Sono così felici

Che non dicono niente, questi ragazzi.

Mi sa che se potessero, si prenderebbero sottobraccio.

Il mattino è appena sorto

E stanno facendo questa cosa insieme.

Avanzano lentamente.

Il mattino si fa più luminoso,

anche se la luna pende ancora pallida sul mare.

Una tale bellezza che per un attimo

La morte e l’ambizione, perfino l’amore

Non riescono a intaccarla.

Felicità. Arriva

Inaspettata. E va al di là, davvero,

di qualsiasi chiacchiera mattutina sull’argomento.

Raymond Carver