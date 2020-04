Appello alla cittadinanza, firmato da tutti i Gruppi in Consiglio Comunale: restate a casa. L’emergenza non è superata

Tutti i Capogruppo del Consiglio comunale di Ravenna hanno sottoscritto un appello, con cui invitano tutta la cittadinanza a “restare a casa” in occasione del fine settimana del pasquale, per evitare che “i sacrifici fatti finora siano vanificati”.

“Si avvicina il week end di Pasqua e l’invito, ancora una volta, è di rispettare le disposizioni di contenimento del Covid 19. Non è facile per nessuno, ma il rispetto delle regole, a prescindere dalla loro condivisione, è uno degli elementi portanti di una comunità. Non possiamo pensare che l’emergenza Coronavirus sia già in fase di superamento, anzi siamo nella fase più delicata.

L’attenzione deve continuare a rimanere alta: non allentiamola proprio adesso, altrimenti i sacrifici di tutti noi saranno stati inutili. Il tessuto economico del nostro territorio è già fortemente in difficoltà e non possiamo rischiare di compromettere, comportandoci imprudentemente, una possibile riapertura delle attività produttive, nei tempi e coi limiti che saranno imposti dalle autorità sanitarie. Non possiamo permettercelo.

Siamo di fronte ad un nemico subdolo ed invisibile che non fa sconti e distinzioni di colore politico o di condizione sociale. Solo con comportamenti responsabili e con la tenacia e costanza che da sempre contraddistingue la comunità ravennate, potremo garantire la salute e il benessere delle nostre famiglie.”

Firmatari:

Michele de Pascale Sindaco Comune di Ravenna

Livia Molducci Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna

Massimiliano Alberghini Capogruppo Gruppo Alberghini

Alberto Ancarani Capogruppo Forza Italia

Alvaro Ancisi Capogruppo Lista per Ravenna

Michele Casadio Capogruppo Italia Viva

Michele Distaso Capogruppo Sinistra per Ravenna

Chiara Francesconi Capogruppo PRI

Samantha Gardin Capogruppo Lega

Mariella Mantovani Capogruppo ArticoloUNO

Massimo Manzoli Capogruppo Ravenna in Comune

Emanuele Panizza Capogruppo Misto

Daniele Perini Capogruppo Ama Ravenna

Fabio Sbaraglia Capogruppo PD

Samantha Tardi Capogruppo CambieRà

Veronica Verlicchi Capogruppo La Pigna