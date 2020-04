Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: Baccalà piastrato su crema di piselli

Continuano le proposte per il pranzo di Pasqua: questa volta un piatto di pesce.

Baccalà piastrato su crema di piselli

Ingredienti per 2 persone:

600 gr di baccalà ammollato e dissalato

200 gr di piselli freschi sgranati

2 rametti di pomodorini

1/2 cipolla

1 spicchio di aglio

1 rametto di timo

2 foglie di salvia

Sale, pepe, olio e.v.o

Procedimento:

Foderate una piccola teglia, mettete i 2 rametti di pomodorini senza staccarli, (precedentemente lavati), un leggero filo d’olio, l’aglio, il timo e infornate a 150 gradi per 25 minuti. Stornate e lasciate raffreddare. In un tegame sofriggete la cipolla tritata con l’olio, aggiungete i piselli sgranati un bel bicchiere di acqua, le 2 foglie di salvia, salate pepate e portate a cottura. Una volta cotti i piselli, frullate il tutto per far diventare una crema vellutata consistente. Tagliate a pezzetti il baccalà, ungetelo d’olio e cuocetelo in padella calda. Quando sarà cotto, terminare la cottura dalla parte della carne a contatto con la padella, alzando la f1amma al massimo, deve prendere un color miele. Componete il piatto, la crema di piselli sul fondo a specchio, il filetto di baccalà, il rametto di pomodori essiccati in un lato, finite con un filo di olio. Potete sostituire il baccalà con qualsiasi altro filetto a voi gradito.