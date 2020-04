Messa a porte chiuse, Comunione solo spirituale, segno della pace a distanza: siano occasioni di crescita morale

Le norme restrittive, la Messa a porte chiuse, la Comunione solo spirituale, il segno della pace a distanza, non sono poi così restrittive. Secondo le ordinanze dei Vescovi, in emergenza Coronavirus, la Messa si può seguire anche da casa in TV. Non c’è precetto.

Quante volte siamo stati distratti durante il rito, quante volte il segno della pace è stato affrettato o dato così per consuetudine!? Ora queste cose ci mancano. Bene allora questo non è il tempo delle rinunce ma della riflessione.

Seguire la Messa in Tv è per tutti (non solo per chi è su Facebook) è una straordinaria opportunità di riflettere sulle parole di Papa Francesco sulla creatività dell’amore, sulle problematiche del nostro mondo, su ciò che abbiamo sbagliato…

Questo tempo dunque potrebbe essere un’occasione di crescita morale e spirituale. Dipende da noi.

Gloria Pagani