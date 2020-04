Volley: la stagione della serie A femminile si chiude qui. Ora alla Fipav la decisione sullo scudetto

L’Assemblea dei Club di Serie A Femminile ha votato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 aprile, per la conclusione anticipata della stagione 2020/2021. La riunione in videoconferenza ha sancito la fine dei campionati e lo stop alle retrocessioni e ha dato mandato al presidente Fabris di confrontarsi con la Fipav sulla base di questa proposta, che prevede la promozione dalla Serie A2 in A1 delle due squadre che attualmente occupano le prime due posizioni della Pool Promozione. Per quanto riguarda l’A1, sarebbe quindi l’Imoco Volley Conegliano la vincitrice della Regular Season, mentre l’assegnazione o meno dello Scudetto sarà deciso dalla FIPAV.

L’Assemblea ha inoltre stabilito che il termine di presentazione delle domande di Ammissione ai Campionati 2020-21 è fissato al 13 luglio.

L’Assemblea ha infine conferito mandato alla Commissione Congiunta di A1 e A2 di trattare con i rappresentanti dei procuratori una riduzione degli ingaggi relativi alla stagione 2019-20.