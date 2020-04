Anpas Emilia Romagna distribuisce 20mila mascherine FFP2 ai volontari

Sono iniziate ieri 8 aprile le consegne delle 20mila mascherine ai volontari Anpas dell’Emilia Romagna.

Oltre a garantire la gestione straordinaria dell’evento e alla interazione costante con la la Protezione Civile Regionale, oltre all’attivazione di percorsi formativi dedicati attraverso FAD, il comitato regionale Anpas Emilia Romagna ha contribuito alla protezione dei volontari delle 114 Pubbliche Assistenze dell’Emilia Romagna una prima importante consegna.

A livello regionale le pubbliche assistenze Anpas Emilia Romagna in questi giorni sta raggiungendo punte di servizi con 250 ambulanze in contemporanea con oltre 2200 volontari impegnati ogni giorno .

Iacopo Fiorentini, vicepresidente regionale che sta curando il reperimento materiali e DPI dell’Unita di Cristi di Anpas Emilia Romagna: “In questo momento di Emergenza come Unità di Crisi del Comitato Regionale Anpas Emilia Romagna siamo riusciti ad acquistare 20.000 maschere chirurgiche che verranno distribuite attraverso i Coordinatori Provinciali a tutte le Pubbliche della Regione.”

Prosegue la Presidente Miriam Ducci. “prima di tutto vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine ai Presidenti, a tutti i volontari e collaboratori delle nostre Associazioni per l’importante attività svolta in questa Emergenza che sta dimostrando quanto le nostre Pubbliche Assistenze siano fondamentali sui territori per i cittadini.

A nome di tutta la Direzione e del Consiglio Regionale di Anpas Emilia Romagna, vogliamo ringraziare tutti per aver continuato il servizio senza scordare mai la mission di Anpas che è l’assistenza rivolta verso “qualcosa”, svolta a fianco di “qualcuno” e sviluppata in modo “pubblico” e aver ancora una volta tutti insieme dimostrato quanto sappiamo fare e quanto sia importante il servizio che svolgiamo.”

L’Anpas Comitato Regionale Emilia Romagna rappresenta 114 associazioni di volontariato, 15.000 volontari, 40.000 soci sostenitori e 250 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas dell’Emilia Romagna hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.