Compra un vaso artistico per la raccolta fondi pro emergenza covid: a Ravenna aderisce la ceramista Roberta Barlati

Le artiste ceramiste dell’Associazione Pandora si uniscono per dare vita, attraverso la creazione e la vendita di un vaso, alla campagna di solidarietà a favore della raccolta fondi per sostenere operatori ed ospedali impegnati nell’emergenza covid-19. L’iniziativa prevede la mostra online di vasi realizzati a mano in esemplari unici che reinterpretano il mito del vaso di Pandora all’interno del quale è custodita la speranza.

A Ravenna, ha aderito all’iniziativa la ceramista Roberta Barlati, che ha messo in vendita un pezzo della sua collezione anno 2019, in porcellana, alto 45 cm, realizzato con la tecnica del colaggio in stampo di cartone. Il prezzo è di 250 euro, cifra che verrà interamente devoluta all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per l’emergenza coronavirus. Per effettuare la donazione è possibile contattare l’artista al 338 9696894.