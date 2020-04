Concessionarie donano auto alla Croce Rossa di Faenza: serviranno per la spesa a domicilio

A Faenza continuano le donazioni e le iniziative benefiche: il gruppo di concessionarie Leoni & Casadio sostiene la Croce Rossa di Faenza, fornendo per affrontare l’emergenza Covid 19 due automobili elettriche e un carico di coprisedili in plastica per ridurre i tempi di sanificazione dei veicoli. La consegna delle auto, due nuove Opel Corsa, e dei coprisedili è avvenuta presso la sede di Leoni e Casadio Group di via Granarolo a Faenza.

In tutto il Faentino, esattamente come in tutta Italia, la Croce Rossa affianca le persone con necessità con servizi quali la spesa alimentare e di farmaci con consegna a domicilio. Le Opel Corsa consegnate alla Croce Rossa saranno impiegate per il servizio di spesa a domicilio, mentre i coprisedili in plastica, utilizzati in concessionaria nel corso delle revisioni, riducono enormemente il tempo di sanificazione dei veicoli, necessario dopo ogni impiego del mezzo per arginare la diffusione del virus.

“In questo momento ogni gesto può risultare determinante e di grande aiuto per affrontare come collettività l’emergenza – dice Matteo Leoni, uno dei soci del gruppo – Il primo pensiero è stato proprio su cosa potevamo fare, e questo è stato il primo passo”.