Emergenza Coronavirus. Faenza, continuano le donazioni e le iniziative benefiche

In questo momento di emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Covid-19, a Faenza continuano le donazioni e le iniziative benefiche:

La donazione del Partito Democratico

Il direttivo del Circolo del Partito Democratico “14 Ottobre ’07” di Granarolo Faentino ha deciso di devolvere una parte del ricavo della Festa dell’Unità dello scorso anno, 1500 euro, a favore della “Pubblica Assistenza città di Faenza”. La Pubblica Assistenza, tramite i propri volontari in divisa e con i dispositivi di protezione personale, è impegnata a limitare al minimo gli spostamenti delle fasce di popolazione più a rischio, curando in particolare le consegne di pasti, spesa, e farmaci. Per usufruire dei servizi o chiedere informazioni occorre contattare il numero di telefono 389 1827726 dalle ore 9 alle 18 dal lunedì al sabato.