Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: Sarde farcite fritte

Oggi lo chef Emanuel Pizzo propone una ricetta buona come aperitivo ma anche come secondo piatto, che porta in tavola tutto il gusto del nostro mare: le sarde farcite fritte.

Sarde farcite fritte

Ingredienti per 2 persone:

20 sarde

100 gr di pane grattugiato

50 gr di pecorino grattugiato

1 cucchiaino di prezzemolo

2 uova intere

Sale, pepe, olio e.v.o

Farina, pane grattugiato per la panatura

Olio di arachide per friggere

Procedimento:

Pulire le sarde togliendo testa e lisca, facendo attenzione a non rompere il dorso. Lavatele e asciugatele. In una terrina mettete i 100 gr di pane grattugiato, il pecorino, sale, pepe, prezzemolo e un cucchiaio abbondante di olio e.v.o. Mescolare per bene. Stendete metà delle sarde a pancia in sù, spolverate con il pane aromatizzato, chiudete con le altre sarde, facendo combaciare pinna con pinna. Procediamo con l’impanatura classica, sbattete le uova con un po’ di sale, poi una sarda alla volta passatele nella farina, nell’uovo e nel pane grattugiato. Premete con il palmo della mano la sarda, per far aderire bene la panatura. Friggete in olio caldo. Scolate e servire. Ottime da aperitivo con un calice di bollicine oppure come secondo piatto.