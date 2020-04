Legacoop Romagna crea gruppo di acquisto per rifornire di mascherine le cooperative

Settantamila mascherine certificate per le cooperative romagnole: il carico, il primo di una serie, è stato consegnato ieri a Faenza al gruppo di acquisto organizzato da Legacoop Romagna e Federcoop Romagna. Ne fanno parte più di 70 cooperative che operano nelle filiere essenziali ancora attive, tra cui agroalimentare, commercio alimentari, pulizie, logistica, sociale e sanitario. Le mascherine, suddivise tra 42mila chirurgiche e 28mila FFP2 senza valvola, sono state reperite in Cina.

Come è noto esistono nel nostro Paese grossi problemi di approvvigionamento di questi fondamentali dispositivi di protezione individuale che finora venivano acquisiti sul mercato dalle singole cooperative, con fluttuazioni importanti dei prezzi e della qualità dei prodotti.

“La mutualità cooperativa del gruppo d’acquisto – spiega il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti – in questo caso significa più sicurezza per i lavoratori e capacità di rispondere nel concreto a un problema del tutto nuovo da parte del movimento cooperativo”.

Federcoop Romagna ha coordinato le pratiche burocratiche e l’organizzazione insieme all’ufficio acquisti di Legacoop Romagna, mentre la parte logistica ha visto la fondamentale partecipazione della Cooperativa Facchini di Faenza.

“Venerdì partirà un nuovo acquisto, nell’ambito di un approvvigionamento che diventerà quindicinale. Speriamo che l’emergenza si riduca ma, se servirà, siamo pronti a continuare a fare la nostra parte per affiancare le cooperative su di una esigenza per loro prioritaria”, dice l’AD di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi.