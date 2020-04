Quaderni della quarantena di un misterioso architetto di nome A.P. / Ottava puntata

Dopo essersi imbattuto in un singolare Dante Alighieri, incontinente e un po’ acido, stizzito per il tempietto del Morigia e perfino scurrile, chi incontrerà questa volta l’architetto A.P. nelle sue folli uscite per catturare il paziente zero? Vediamo che in prima battuta s’imbatte in un russo, che parla parole oscure e preconizza un grande evento. La Grande Rivoluzione? O la Grande Reclusione? Magari tutte e due le cose, visto che il nostro considera l’una cosa condizione dell’altra. Poi, poi s’imbatte nelle rane di Aristofane che si prendono gioco di Dioniso mentre lui invoca un altro Dio, quel Dio nel quale fino a poco prima non aveva mai fatto molto affidamento. Ma per prendere il paziente zero, si sa, A. P. sarebbe disposto a venire a patti pure con il Diavolo.

Sabato 28 marzosto, alba

Ennesima notte sprecata. Come faccio a trovarlo da solo? La città è troppo grande, e potrebbe nascondersi dovunque. Ho cercato sopra i tetti, lungo gli argini dei canali; ho frugato fra i cespugli dei parchi, sotto i mosaici delle chiese, nel sottopassaggio della stazione, nel folto della pineta, sotto la spiaggia e i tappeti, dietro le colonne dei portici, dentro lo stadio, a Palazzo Merlato; ho controllato poltrona per poltrona tutti i teatri della città. Nessuna traccia del paziente zero. Sparito nel nulla.

Sento la fronte al rosmarino: brucia. Non gli rimane troppo tempo, povero. I suoi rametti cominciano a ingiallire. Perché il Comune non mi ha ancora risposto? Perché i tecnici non capiscono che lo Zoonosocomio è la nostra ultima speranza? Hanno perso il lume della ragione? Devono aiutarmi a catturarlo. Formare squadre di ricerca, sì, includere nell’organizzazione la Protezione Civile e controllare ogni via, sbattendo pentole e cucchiai per stanarlo, il bastardo. Lo troveremo.

Devo solo scrivere e spiegarmi.

Egregio Comune, egregi tecnici,

Con la presente sono a informarVi che, in assenza del paziente zero, il cantiere per il Progetto Zoonosocomio dell’arch. A. P., (Bando comunale “ex-Lotto Melandri”, n. 090493 del P.U.G., ai sensi della L.R. 24/2017) non potrà assolutamente inaugurare i lavori. L’apporto formale del suddetto paziente all’intero progetto è infatti di inderogabile necessità, e la sua presenza va garantita pena il rischio di una grave compromissione delle funzioni sanitarie del succitato luogo di contenimento.

Dunque, considerata la capitale importanza dello Zoonosocomio per la salute pubblica cittadina e regionale, e tenendo altresì conto delle gravissime contingenze dell’attuale congiuntura socio-economica, causate dall’infausta pandemia di Covid-19 di cui nella presente non vale la pena rammentare l’esiziale dannosità, faccio aperta e ufficiale richiesta di un immediato, sostanziale, efficace contributo delle Forze dell’Ordine per intensificare le ricerche del paziente zero, al fine di avviare al più presto il cantiere.

E che cazzo!

Cordialmente,

A. P.

È solo questione di minuti. Mi risponderanno.

Domenica 29 marzobre, ore 5 e 99 minuti

Vatti a fidare degli amici. Ho aspettato fino a notte fonda, poi sono uscito di nuovo. Chi fa da sé… Almeno il papa mi ha dato l’ispirazione. Dopo la battuta di caccia, andrò davanti al Duomo per invocare l’aiuto divino. Magari con l’aiuto dell’arcivescovo…

Domenica 29 marzile, ore 6 e 87 minuti

Stavo camminando giù per il corso, quando è cominciato a scendere un nevischio soffice. Era neve perché l’ho sentita con la lingua e sapeva di neve. Era incontrovertibilmente neve. Strano, mi sono detto, non è mica stagione. Ma quasi subito i fiocchi si sono andati infittendo, ed è arrivata una gran bufera. Riuscivo appena a camminare contro quel vento urlante, e mi tenevo il bavero della giacca con una mano, e con l’altra stringevo il nastro adesivo.

Ho visto una figura che camminava accanto a me. Aveva la faccia lunga e petrosa di un cosacco; i fiocchi s’impigliavano nei folti ricci che gli inghirlandavano il viso come una criniera. Canticchiava qualcosa di ritmato, come per farsi forza.

Cupa sera. Neve bianca. La bufera i viandanti abbatte e sfianca. La bufera sulla terra intera!

È già, c’è un gran brutto tempo. Ma cosa ci fa, lei, in mezzo a questa bufera?

Sento che sta per succedere un grande evento, ma non mi è dato sapere esattamente cosa sia né quando accadrà, mi dice.

E non lo voglio perdere!

Ha gli occhi cerchiati, come se non dormisse da secoli.

È stanco? Ha bisogno d’aiuto?

No, sono solo annoiato. Vede? Notte, strada, fanale, farmacia… Notte, strada, fanale, farmacia… Luce assurda e appannata… Sarà sempre così, non c’è rimedio… Per questo voglio vedere che succede.

E cosa dovrebbe succedere, mi dica?

Non lo so, stiamo ad aspettare. Noi russi vi abbiamo spesso aiutato, ma adesso tocca a voi… L’Occidente resterà unito? O crollerà in questa bufera?

Oh! Non mi aspettavo che mi parlasse di politica.

Io li invidio, mi dice.

Chi?

Li invidio i cittadini di questa città.

E perché?

Non vede che dormono come bambini? Dormono in braccio all’assonnata eternità…

Per un po’ cammina con me sotto la neve. Ripete la sua nenia: notte, strada, fanale, farmacia… notte, strada, fanale, farmacia… Sento le sue parole sempre più confuse e deboli nel vento, poi lo perdo.

Certo ce n’è di gente strana in giro.

In ogni caso, sono riuscito ad arrivare al Duomo. Ho cercato il campanello per suonare all’Arcivescovo. Poi mi sono ricordato che le chiese non hanno campanelli. Forse dovrei suonare le campane, mi son detto. Ma son lassù…

Mi sono spogliato e ho piegato le ginocchia sulla neve. Stranamente non sentivo freddo. Ho aperto le braccia a croce e ho cominciato a urlare le parole del papa: Svegliati, o Signore! Svegliati, o Signore!

Mi sembrava una buona invocazione. Ho urlato ancora per un po’, poi ho atteso una risposta. Dietro di me ho sentito le rane cantare.

Brekekex koax koax, brekekex koax koax… Figlie lacustri, innalziamo l’inno armonioso, la bella voce che emettiamo alla festa delle Pentole!

Brekekex koax koax, brekekex koax koax… Noi che siamo care alle Muse dalla bella lira, gridiamolo forte e chiariamo i pensieri di questo mortale: al Signore gli piace di svegliarsi tardi!

Brekekex koax koax, brekekex koax koax…

Immagine di copertina: Caterina Morigi, Quaderni, 2015, inchiostro su carta (per gentile concessione dell’artista)

All’interno, il poeta simbolista russo Aleksandr Blok, un busto scultoreo di Aristofane e una pittura greca che ritrae un giovane mentre mesce il vino a Dioniso (scena ispirata a Le Rane di Aristofane)