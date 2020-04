Una poesia al giorno: Cora Coralina e “ciò che dà sentimento alla vita”

La poesia scelta per oggi dallo staff di Rianimazione Letteraria è una riflessione sulla vita di Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas – alias Cora Coralina, una delle più famose poetesse brasiliane, che aveva una vita frugale all’interno della sua pasticceria e lontana dai clamori.

“Ricordiamoci le parole di Ammanniti: Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove.”

Non so. Se la vita è corta

O troppo lunga per noi,

Ma so che nulla di ciò che viviamo ha sentimento,

Se non tocchiamo il cuore delle persone.

Molte volte basta essere:

Collo che accoglie,

Braccia che avvolgono,

Parola che conforta,

Silenzio che rispetta,

Allegria che contagia,

Lacrima che scorre,

Sguardo che accarezza,

Desiderio che soddisfa,

Amore che promuove.

E questo non è cosa d’altro mondo,

E’ ciò che dà sentimento alla vita.

E’ ciò che fa che lei

Non sia né corta,

Né troppo lunga,

Ma che sia intensa,

Vera, pura. Fino a quando dura.

Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas – alias Cora Coralina