Asta benefica di dolci per sostenere la Protezione Civile dell’Emilia Romagna

Appuntamento questa sera, venerdì 10 aprile alle 20.30 con l’asta benefica che mette in palio dolci e uova di Pasqua per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile dell’Emilia Romagna. L’idea è della cervese Serena Minghetti, titolare del laboratorio di pasticceria artistica Zucchero e Cuore: per partecipare basterà collegarsi via web all’evento facebook in diretta, scegliere la torta o la preparazione di cake design preferita e cercare di aggiudicarsela, comunicando la propria offerta tramite i commenti durante l’evento. Serena si incaricherà poi il giorno successivo di consegnare il tutto a domicilio, in tempo per il pranzo pasquale.

Tutto il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna per l’emergenza Covid-19.