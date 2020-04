Charles Tchameni Tchienga: Chi ha bisogno, ha bisogno! Non ci sono famiglie di serie A e serie B

Pur essendo soddisfatto dell’idea che ha avuto il Governo di sostenere le famiglie attualmente in stato di diniego a causa dell’emergenza Covid-19 e apprezzando la scelta del nostro Sindaco Michele De Pascale, di attribuire “il buono spesa a chi ne ha bisogno”, riteniamo sia opportuno segnalare alla nostra Amministrazione comunale il fatto che nel nostro territorio ci siano tante altre famiglie in stato di povertà, non causata dal Covid-19, che andrebbero comunque aiutarti perché in necessità.

Ad esempio ci sono tante famiglie numerose con monoreddito in stato di povertà di cui il capo famiglia svolge in questo momento di emergenza Covid-19, un lavoro essenziale ma avendo 24h al giorno tutta la famiglia in casa, finanziariamente parlando faticano ad arrivare alla terza settimana del mese.

Riteniamo che queste categorie di famiglie povere non vadano lasciate sole anche perché è importante sostenere chi, in questo momento difficile e tragico, svolge un lavoro essenziale rischiando anche la vita per non fare crollare completamente l’economia locale, .

Chi ha bisogno, ha bisogno! Non possiamo permettere a l’emergenza Covid-19 di frastagliare i bisogni in quelli di serie A e B.

Charles Tchameni Tchienga

Presidente Il Terzo Mondo Onlus