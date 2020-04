Le ricette anti noia di chef Emanuel: oggi “peperoni a modo mio”

Con la primavera che avanza e le temperature che si alzano, la ricetta di oggi è un contorno fresco e gustoso:

Peperoni a modo mio

Ingredienti:

1 peperone rosso

1 peperone giallo

100 gr di pomodorini

1 cucchiaio di olive nere

Timo

Menta

1 cucchiaino di aceto di mele

Sale, pepe olio e.v.o

Procedimento:

Lavate e tagliare a metà i pomodorini, conditeli con sale olio pepe e timo. lnfornate per 35 minuti a 120 gradi, dopo averli stesi in placca con carta forno. Prendete i peperoni lavateli, asciugateli. Bruciate completamente i peperoni facendo arrostire per bene tutti i lati. Due modi: o in griglia fino a che sono completamente neri, oppure infilzandoli in un forchettone e abbrustolendoli sul fuoco fino a quando non compaiono delle vesciche nere e si solleva la pellicina. A quel punto, toglieteli dal fuoco e chiudeteli in un sacchetto per 5 minuti. Il calore è il vapore farà staccare la pelle. Trascorso questo tempo, prendete i peperoni, con l’aiuto di un coltello togliete la pelle bruciata, i semi e tutte le parti di scarto. Tagliate a falde i peperoni. Adesso unite gli ingredienti, pomodori appassiti, peperoni, olive, menta, sale, pepe e olio. Una spruzzata di aceto di mele. Lasciate riposare per 30 minuti e buon appetito.