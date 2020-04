SalutidaRavenna: al via il contest che invita a spedire a Pasqua cartoline virtuali della città

La Pasqua apre le porte all’estate e ai primi turisti in città, alle gite fuori porta, all’esplorazione dei luoghi di vacanza, quella di quest’anno però sarà diversa, da trascorrere assolutamente in casa per fermare il covid-19 e poter ripartire. È sempre però possibile, spiegano dal Comune di Ravenna, inviare gli auguri agli amici e al tempo stesso diventare promotori e ambasciatori di Ravenna.

Sono questi gli obiettivi del contest lanciato dal Turismo #salutidaRavenna per continuare a “vivere” e a “far vivere” la città attraverso un metodo antico declinato in chiave moderna: quello di spedire cartoline virtuali dei luoghi e degli angoli che ognuno ha più a cuore, ritrovando nella memoria la loro suggestione e bellezza e accrescendo il desiderio di ritornarvi quando l’emergenza covid-19 sarà finita.

Ecco come partecipare: scegliere una o più foto di Ravenna a cui si è particolarmente legati, scattata prima dell’emergenza covid-19; pubblicarla sul proprio profilo Instagram o Facebook, taggando @RavennaTourism (Facebook | Instagram) e inserendo l’hashtag #SalutidaRavenna; taggare nei commenti 5 persone a cui si vuole inviare l’augurio con l’invito a tornare a rivedersi a Ravenna quando l’emergenza sarà superata; si possono scegliere anche foto già presenti sui profili social a cui aggiungere la menzione e l’hashtag.