Una poesia al giorno. “Rotola i dadi” di Charles Bukowski

Oggi, venerdì 10 aprile, Rianimazione Letteraria ci propone una poesia totem del dissacrante Charles Bukowski. “Ricordandoci che come dice la grande Emily Dickinson ‘Non sapendo quando l’alba arriverà, tengo aperta ogni porta’, è bene tenere aperta ogni porta e possibilità, ora. Mettiamoci a fare cose nuove, a sperimentare, a trovare ciò che ci guarisce o lenisce in questo moemnto. Poi, quando sarà tempo di uscire, potremo rinascere” afferma Livia Santini.

Rotola i dadi

Se vuoi provarci,

fallo fino in fondo.

Altrimenti non iniziare.

Se vuoi provarci,

fallo fino in fondo.

Ciò potrebbe significare

perdere ragazze, mogli,

parenti, lavori

e forse la tua mente.

Fallo fino in fondo.

Potrebbe significare

non mangiare per 3 o 4 giorni,

potrebbe significare

gelare in una panchina nel parco,

potrebbe voler dire prigione,

potrebbe voler dire derisione,

scherno, isolamento.

L’isolamento è il regalo.

Tutti gli altri sono

per te una prova della tua resistenza,

di quanto realmente desideri farlo.

E lo farai,

nonostante il rifiuto

e le peggiori avversità.

E sarà meglio di qualsiasi altra cosa

tu possa immaginare.

Se vuoi provarci,

fallo fino in fondo,

non ci sono altre sensazioni

come questa.

Sarai solo con gli dei

e le notti

arderanno tra le fiamme.

Fallo.

Fallo.

Fallo.

Fino in fondo.

Fino in fondo.

Guiderai la vita fino alla

risata perfetta.

È l’unico buon combattimento che c’è.

Charles Bukowski